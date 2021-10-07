В США нашли чем ответить России за «Северный поток-2»

США должны нарастить влияние в Средиземном море в ответ на международные успехи России. Об этом пишут политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард в The Hill.

Эксперты предложили увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО, а также в будущем создать единое командование в регионе.

«Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу» — считают авторы.

Эксперты отметили, что присоединение Крыма в состав России вернуло Москве статус самой серьезной силы в Черном море. Они также поделились мнением, что строительство «Северного потока 2» может ослабить НАТО из-за зависимости европейских стран от российского газа.

Авторы статьи предложили создать Средиземноморский союз под руководством штатов «для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары».

Ранее президент Польши Анджей Дуда попросил НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.