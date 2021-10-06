Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

Турецкий парламент принял законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования.

Проект был поддержан депутатами единогласно.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить процесс ратификации Парижского соглашения по климату до начала климатической конференции ООН в Глазго, которое состоится в ноябре.

Парижское соглашение в 2016 году подписали 195 стран. Цель — не позволить средней температуре на Земле вырасти более чем на 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, причем желательно снизить ее до 1,5˚С. Иными словами, все действия должны быть направлены на сдерживание глобального потепления. Это, в первую очередь, меры по снижению уровня углекислого газа в атмосфере.

Ранее новое исследование показало, что резкое сокращение выбросов метана из газовых буровых платформ и производственных площадок может сыграть важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, необходимых для выполнения Парижского соглашения по климату.