Внучка Муссолини стала самым популярным политиком на местных выборах в Риме

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини Рашель набрала наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риме. Об этом сообщает Euronews.

После подсчета 97% голосов, 47-летняя Муссолини из правой партии «Братья Италии» стала самым популярным кандидатом в городской совет Рима. Рашель получила более 8200 голосов, и это будет уже ее второй срок в качестве местного депутата. При этом сама женщина считает, что ее фамилия не имеет отношения к ее популярности.

В целом же правые партии в Италии на местных выборах показали относительно низкие результаты, проиграв выборы мэров в ключевых городах, таких как Милан, Неаполь и Болонья.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что правнук Муссолини стал футболистом молодежной команды римского «Лацио».