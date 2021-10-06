В Совфеде считают, что переговоры с Зеленским будут иметь смысл, когда он признает Крым

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в том ключе, на который рассчитывает украинская сторона, неуместны, сказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, перспективы такой встречи невелики, а разговоры о ней ведутся в основном украинской стороной, самим Зеленским, который зачастую делает заявления по этому поводу в очень неуважительной форме.

«Он хочет говорить о Крыме, о Донбассе. Но какое отношение к нам имеет конфликт в Донбассе? А Крым мы, понятное дело, ни с кем обсуждать не собираемся. А Зеленский ставит вопрос чуть ли не о возвращении его в состав Украины. Если бы он заявил, что готов говорить о Крыме в контексте его признания составной частью России, тогда это имело бы смысл. А говорить об этом так, как он ставит вопрос, совершенно неуместно», — сказал сенатор.

Он отметил, что диалог был бы возможен, если бы у Украины была конструктивная позиция по отношению к России, к территориальным вопросам, если бы не было «постоянных оскорбительных заявлений на высоком уровне» и разговор шел об улучшении отношений между двумя странами.

«А вести переговоры так, как заявляет Зеленский, смысла нет», — заключил Цеков.

Подробнее о перспективах двусторонних переговоров президентов России и Украины читайте в материале «Газеты.Ru».