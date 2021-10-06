В Евросоюзе провели облаву на занимавшуюся контрабандой афганцев мафию

В Евросоюзе провели операцию по задержанию представителей преступной группы, которая занималась переправкой афганских мигрантов в страны Западной Европы. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что члены банды брали от €1 тыс. до €2 тыс. за перевоз в грузовиках из Восточной в Западную Европу. Согласно расследованию, водители машин не знали, что в их грузовиках сидят люди, так как мигрантов туда селили во время их сна. Отмечается, что афганцы затем в течение нескольких дней в пути терпели низкую температуру и нечеловеческие условия.

Операция проводилась немецкой и румынской полицией. Известно, что всего выявлено 27 подозреваемых, 21 из них уже задержан (16 из которых сами выходцы из Афганистана).

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр Дании по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе выступил за то, чтобы беженцы из Афганистана не ехали в Европу, а оставались в своем регионе.