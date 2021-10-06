Обыски прошли в кабинетах ближайших советников канцлера Австрии

В Австрии прошли обыски в ведомстве канцлера страны Себастьяна Курца и штаб-квартире Австрийской народной партии по подозрению в подкупе СМИ. Об этом сообщает Австрийское агентство печати (APA).

Отмечается, что в отношении самого Курца также ведется расследование по подозрению в пособничестве коррупции.

По данным агентства, следователи провели обыски в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

Чиновники подозреваются в сделках с издателем крупнейшего таблоида Австрии Österreich, которые, предположительно, заключались еще до того, как Курц стал канцлером в 2017 году. По предварительным данным, окружение политика подозревается в подкупе СМИ с целью публикации статей и опросов с положительными откликами.

В Австрийской народной партии, которая является старшим партнером партии «Зеленые» в правительственной коалиции, заявили, что обыски — это инсценировка политических оппонентов. Сам Курц в настоящее время находится на саммите Европейского союза в Словении.