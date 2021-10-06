В Освенциме появились антисемитские граффити

На территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше обнаружили граффити антисемитского содержания. Об этом сообщает «Би-би-си».

Известно, что надписи об отрицании Холокоста на английском и немецком языках были нанесены на стены девяти бараков. Сотрудники музея назвали инцидент «вопиющим нападением» и ударом по памяти всех жертв лагеря. Правоохранители начали проверку, проводится анализ записей камер наблюдения и допрос свидетелей.

Во время Второй мировой войны более 1,1 млн человек были убиты в оккупированном нацистской Германией польском городе Освенцим. Большинство жертв были европейские евреи, а также поляки, цыгане, немецкие политические заключенные. Концентрационный лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. ООН назначил эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.

В июне «Газета.Ru» сообщала, что польская прокуратура проверяет предполагаемое место массового захоронения, обнаруженное накануне недалеко от бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме.