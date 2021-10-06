Песков оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов из страны, сказал что это «эмоциональное» заявление. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией - захват нашей дипсобственности и так далее - ни к чему хорошему не привели. Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двухсторонних отношениях ведет к страданию двух стран. Действия Вашингтона ни к чему хорошему не привели», — рассказал Песков.

По его словам, чтобы выслать столько дипломатов из страны, нужно для начала понимать, сколько их работает в США.

«Это опять эмоциональное требование. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена принять меры для увеличения количества дипломатической миссии страны в России, а в случае отказа выслать 300 российских дипломатов из Соединенных Штатов для достижения паритета. В ответ на данный призыв представитель российского МИД заявил, что авторы данной инициативы добиваются лишь закрытия американских загранучреждений в России.

В начале сентября, замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что ситуация со снятием взаимных ограничений на численность сотрудников дипломатических миссий не улучшается, а наоборот, усугубляется.