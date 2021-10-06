В Казахстане решили избавиться от вывесок и указателей на русском языке

В Казахстане все вывески, ценники, рекламные объявления меню, указатели и другие объекты теперь должны быть на казахском языке. Об этом рассказал депутат, член комитета по социально-культурному развитию парламента Берик Абдыгалиулы, передает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что поправки внесены в уже одобренный проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации». Согласно нему, вывески на русском и других языках будут разрешены «только при необходимости».

По словам Абдыгалиулы, поправки с требованием использовать на вывесках казахский язык были введены из-за соответствующего запроса избирателей.

«Хочу еще сказать о своих надеждах на то, что эти поправки приблизят нас на один шаг к решению проблем статуса госязыка, который все чаще поднимается в обществе, в СМИ и социальных сетях», — сказал парламентарий.

В последнее время казахстанские националисты стали организовывать «языковые патрули», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Все рейды активисты записывали и выкладывали на YouTube.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, одного из организаторов «языковых рейдов» в Казахстане.