На Тайване назвали сроки вторжения Китая

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет готова к вторжению на остров Тайвань к 2025 году. Об этом заявил министр обороны острова Цю Гочжэн, передает The Guardian.

Глава военного ведомства назвал нынешние отношения КНР и Тайваня самыми напряженными за 40 лет. По его словам, Китай уже сейчас может начать вторжение, однако через несколько лет цена этого будет существенно ниже, а соответствующие силы — полностью подготовлены. В частности, на Тайване отмечают увеличение военных расходов Китая, прежде всего, на современные истребители и боевые десантные корабли.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда туда в результате проигрыша в гражданской войне сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом Пекин продолжает считать остров своей территорией, а суверенитет над ним называет «коренным интересом». Нынешняя правящая партия острова «Демократическая прогрессивная партия» выступает за самостоятельность и считает тайваньцев отдельной от китайцев нацией.

На данный момент большинство стран в мире придерживаются принципа «одного Китая», который подразумевает признание единого китайского государства — официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что военно-воздушные силы (ВВС) НОАК произвели рекордный по своей массовости вылет к акватории Тайваня — в маневре участвовали 39 самолетов.