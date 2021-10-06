«Ъ»: Россия направила Украине проект документа по итогам встречи президентов

Российская сторона направила Украине проект документа по итогам встречи президентов, которая может пройти на полях «нормандского формата», однако ответ на эти предложения пока не поступил, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле.

«Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча будет довольно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча сможет принести неожиданные результаты», — заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.

В Кремле считают, что для подобной встречи пока нет предпосылок, хотя возможность встречи Зеленского и президента России Владимира Путина целиком не отвергается.

«Президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи. Более того, он говорил, что тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали», — заявил ранее Дмитрий Песков.

В Кремле также предложили повестку предполагаемых переговоров — восстановление транспортного сообщения между странами и вопросы транзита газа на период до 2024 года.

«От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало», — прокомментировал Песков.

На Украине, напротив, считают Россию виновной в том, что переговоры между президентами откладываются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.