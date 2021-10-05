Столтенберг рассказал, когда Украина и Грузия вступят в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия рано или поздно вступят в НАТО, но это «не вопрос завтрашнего дня». Об этом он сообщил на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, передает «Интерфакс».

«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить», — сказал он.

По его словам, обе страны должны получать от НАТО больше поддержки. Также им нужно помочь побороть коррупцию и провести необходимые реформы.

Генсек НАТО подчеркнул, что другие страны, включая Россию, не должны влиять на желание Грузии и Украины вступить в альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в составе альянса не будет Украины.

До этого в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.