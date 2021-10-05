Партия Саакашвили проведет акцию с требованием его освобождения

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» потребует освобождения своего неформального лидера Михаила Саакашвили на акции, которая пройдет в ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена партии Левана Хабеишвили.

Также на манифестации партия потребует проведения досрочных парламентских выборов.

«В ближайший период в столице Грузии будет очень большая акция. Главное требование — освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы», — сказал он.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.