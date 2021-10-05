На Украине назвали преступлением отказ властей от переговоров с Россией по газу

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» назвала преступлением отказ властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину, отопительный сезон под угрозой срыва. Об этом сообщается на сайте партии.

«Очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан. Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям», — говорится в заявлении партии.

В сообщении отмечается, что сегодня Украина – единственная в Европе страна, которая «открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, озвучивая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран».

Ранее цена фьючерса на газ в Европе выросла более чем на 20% от расчетной цены понедельника, 4 октября, достигнув нового рекордного значения и достигла почти $1427,4 за тысячу кубометров. Динамику фьючерсов рассчитывают на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.