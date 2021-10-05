Арестованы двое помогавших передвигаться Саакашвили по Грузии

Тбилисский городской суд постановил взять под стражу двух подозреваемых, которые помогали экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили передвигаться по стране. Об этом сообщает ТАСС.

«На данном этапе они [подзащитные] пользуются правом молчания. Что же касается меры пресечения, то мы на самом деле и не ожидали другого решения от суда», — заявил адвокат задержанных Георгий Гогинава.

По версии следователей, подозреваемые встретили бывшего президента в портовом городе Поти, а затем повезли в одно из сел края Самегрело — Земо Сванети. В публикации отмечается, что по информации грузинских СМИ помощниками Саакашвили являются работники потийского порта отец и сын Зураб и Шалва Цоцории.

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что экс-президент соблюдает голодовку не в сухом виде.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.