Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, передает РИА «Новости».

«Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями», — сказал он.

Президент добавил, что преподаватели побуждают учеников думать, пробуждают интерес к отечественной истории и культуре. Труд педагогов невозможно переоценить, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. Президент России также подчеркнул, что необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что правительство России готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Она отметила, что пилотный проект планируется запустить в шести регионах РФ.

По словам Матвиенко, низкая зарплата преподавателей в значительной части регионов серьезно сказывается на престиже учительской профессии, практическом обеспечении качества и доступности образования. Помимо этого, Матвиенко отметила другое негативное следствие — межрегиональную миграцию педагогов.

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