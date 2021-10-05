Кличко заявил, что не общается с Зеленским и его офисом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он не поддерживает отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для него были неожиданными словам украинского лидера о том, что мэр «якобы стучится, чуть ли не живет на Банковой (улица Банковая, где расположен офис президента - прим.), просится на встречу».

«Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима — у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности Киева.... Есть вопросы, которые требуют совместных решений. И в связи с этим — да, действительно, я пробовал неоднократно договориться о встрече, но...», — сказал Кличко.

По словам главы города, у него нет личного конфликта с президентом, но также нет и точек пересечения.

«Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками «95-го квартала», которые касались Кличко. Впрочем, это и шутками назвать сложно», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Кличко обвинил Зеленского в попытках выставить его «недалеким человеком».