Пушков призвал не доверять заявлениям Facebook о безопасности данных пользователей

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов. По его словам, инцидент привел к утечке личных данных пользователей.

«Есть информация, что в даркнете полтора млрд единиц информации с персональными данными пошло в продажу, это сразу утекло из Facebook. В компании утверждают, что такого не произошло, но доверять ему в полной мере не стоит. То, что персональные данные постоянно утекают из всех соцсетей давно известно, в особенности из Facebook. Их не раз штрафовали за неадекватную работу с персональными данными в Евросоюзе. Поэтому в данном случае я скорее доверяю неофициальной информации, чем заверениям Facebook. Так что угроза кражи данных существует, в том числе для российских пользователей», — объявил сенатор.

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел 4 октября. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

Ранее сообщалось, что в Facebook не подтвердили утечку данных пользователей.