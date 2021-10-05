Кличко обвинил Зеленского в попытках выставить его «недалеким человеком»

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил основанную президентом Украины Владимиром Зеленским студию «Квартал 95» в попытках выставить его «недалеким человеком». Такое заявление он сделал в интервью «РБК — Украина».

При этом Кличко отметил, что личного конфликта с Зеленским у него нет.

«Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения — я не согласен со всеми шутками «95 квартала», которые касались Кличко. Впрочем, это и шутками назвать сложно. С 2015 года они системно пытались выставить Кличко как человека недалекого», — сказал градоначальник.

Вместе с тем он заверил, что спокойно относится к шуткам, «даже если они находятся ниже уровня юмора».

Мэр Киева ранее утверждал, что в офисе президента Украины его считают главным конкурентом, пытаются испортить ему репутацию и назначить в столичную администрацию «залетного ставленника».

Ранее Кличко спел песню на основе своих «крылатых» фраз.