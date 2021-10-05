Шмыгаль: Зеленский показал в США несуществующий документ, чтобы получить деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что президент страны Владимир Зеленский во время своего визита в США показал американским чиновникам «План трансформации Украины», который как официальный документ не существует, передает «Страна.ua».

Соответствующий документ глава Украины продемонстрировал журналистам и представителям госорганов США 1 сентября. В плане говорится о главных экономических задачах, которые киевские власти хотели бы выполнить на деньги западных инвесторов. Инициатива предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму $277 млрд. При этом $3 млрд Вашингтон передал Киеву на безвозмездной основе по просьбе Зеленского.

«Это не официально утвержденный документ. Это концептуальный план, содержащий целый перечень направлений и проектов, которые с помощью международных партнеров могут быть реализованы быстрее», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, работа по поиску финансовых средств на «трансформацию» ведется через Белый дом и американское правительственное агентство USAID. Премьер добавил, что в плане указана сумма внешних инвестиций — $227 млрд.

22 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами, призвав бизнес Соединенных Штатов инвестировать в Украину.