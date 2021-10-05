Суд в Сардинии освободил экс-главу правительства Каталонии Пучдемона

Суд в итальянском городе Сассари отложил решение об экстрадиции бывшего председателя правительства Каталонии и президента сепаратистской партии «Вместе за Каталонию» Карлоса Пучдемона на неопределенный срок. Как сообщает Euronews со ссылкой на адвоката политика, Пучдемон теперь может свободно покинуть остров Сардиния, где ранее был арестован.

Суд указал, что перед экстрадицией необходимо дождаться решения Европейского суда по апелляции Пучдемона в отношении снятия с него дипломатической неприкосновенности. Также было указано, что остается невыясненным, имеет ли право Испания запрашивать экстрадицию в другой европейской стране после того, как суд в Бельгии отказал в экстрадиции соратника экс-главы каталонского правительства.

Сам Пучдемон заявил, что рад такому результату и что «только справедливое решение могло быть вынесено в зале суда с таким именем» (помещение суда названо в честь Джованни Фальконе — известного итальянского прокурора и борца с мафией — прим.ред.).

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон был задержан на острове Сардиния 23 сентября по постановлению Верховного суда Испании. Арест произвели итальянские правоохранители во исполнение европейского ордера от 2019 года. На острове лидер каталонского правительства находился под подпиской о невыезде.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. В январе 2020 года суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию со ссылкой на депутатскую неприкосновенность политика.

В марте 2021 году Европарламент лишил его депутатской неприкосновенности.