Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Белоруссии завели уголовное дело на гражданина России 12:22
Штурм усомнилась в смерти жены Прохора Шаляпина 12:17
Шмыгаль: Зеленский показал в США несуществующий документ, чтобы получить деньги 12:16
Прядкин покинул пост главы РПЛ 12:13
Стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке обновила рекорд 12:05
Названо количество россиян, недовольных условиями жилья 12:03
Генпрокуратура готовит запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова 11:59
«Киноэкипаж» стартовал с Байконура к МКС 11:56
Фигуристка Медведева рассказала, что для нее является самым главным на льду 11:53
В Московском регионе пресекли деятельность экстремистской организации «Нурджулар»* 11:51

Верховная Рада отстранила спикера Разумкова от ведения заседаний

close
100%
РИА «Новости»

Верховная Рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает ТАСС.

«Если есть желание сменить спикера Рады, я задерживать не буду», — сказал Разумков, после чего уступил право вести заседание первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

После этого депутаты 240 голосами отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента».

30 сентября нынешний спикер Дмитрий Разумков сообщил, что «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября в Трускавце партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов за отставку Разумкова.

Сообщалось, что действующего председателя Верховной рады на посту может сменить Руслан Стефанчук, который сейчас является первым заместителем спикера украинского парламента. Ранее он входил в предвыборный штаб президента Украины Владимира Зеленского, где курировал идеологические вопросы. После избрания на должность главы государства Зеленский назначил его своим представителем в Верховной раде.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. В частности, Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Звезды летят к МКС
Прямая трансляция полета первого «киноэкипажа» в космос
Признание и слезы. Предполагаемый убийца трех студенток дал показания
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае показал, как совершал преступление
Цифровой апокалипсис: как и почему отключился Facebook
Facebook: сбои в работе не привели к раскрытию данных пользователей
В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса
Прядкин покинул пост главы РПЛ
Экс-мэра Владивостока Гуменюка арестовали по подозрению в получении взяток
Силуанов ушел на самоизоляцию
Новости и материалы
В Белоруссии завели уголовное дело на гражданина России
Штурм усомнилась в смерти жены Прохора Шаляпина
Шмыгаль: Зеленский показал в США несуществующий документ, чтобы получить деньги
Стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке обновила рекорд
Названо количество россиян, недовольных условиями жилья
Генпрокуратура готовит запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова
«Киноэкипаж» стартовал с Байконура к МКС
Фигуристка Медведева рассказала, что для нее является самым главным на льду
В Московском регионе пресекли деятельность экстремистской организации «Нурджулар»*
Захарова призвала создать российский сегмент-ИКТ на фоне глобального сбоя Facebook
В особняке Бритни Спирс ищут жучки и камеры слежения
В Раде потребовали у СНБО рассказать, почему Саакашвили «контрабандой» вывезли в Грузию
NI назвал катастрофой для НАТО исход возможного конфликта с Россией в Прибалтике
Доктор Мясников рассказал, как предотвратить развитие распространенной болезни пожилых
Россиян предупредили о риске стагфляции
Подозреваемому в убийстве трех студенток под Оренбургом грозит пожизненное заключение
В Центре Гамалеи рассчитывают на регистрацию «Спутника V» в ВОЗ до конца ноября
Экономист Колганов назвал причину перегрева потребительского рынка в России
Все новости
Windows 11 вышла, но ее получат не все
Microsoft выпустила Windows 11 раньше срока
Цены на газ взяли новую высоту
Стоимость газа в Европе достигла $1300
«Приземленное объяснение»: гамма-всплеск оказался обломком российской ракеты
Гамма-всплеск в далекой галактике оказался отражением от разгонного блока «Бриз-М»
«Чем меньше авиакомпания, тем больше проблем»
Эксперты по авиабезопасности призвали реформировать систему гражданской авиации
«То, во что Apple верила, должно быть истиной и сейчас». Главные проекты Джобса
Как создатель Apple изменил мир
«Необходимо для дальнейшего тестирования»
«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»
Фото дня: Юлия Пересильд прощается с Землей
В Facebook извинились перед пользователями
CNBC: сбой в работе Facebook стал самым масштабным с 2008 года
Хроника глобального сбоя в интернете
Facebook, Instagram и WhatsApp частично возобновили работу
Рогозин vs Маск, критика космонавтов и скандал с избиением
Главные события вокруг фильма «Вызов» с Пересильд до полета к МКС
Пшеница утекает за рубеж: хватит ли зарплаты на макароны
Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая
Энергетическая бомба замедленного действия: кто выиграет от рекордного роста цен на газ
Сможет ли «Газпром» извлечь максимальную выгоду из энергетического кризиса в Европе
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
Зачем Пентагон планирует радикальное переоборудование кораблестроительных верфей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях