Верховная Рада отстранила спикера Разумкова от ведения заседаний

Верховная Рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает ТАСС.

«Если есть желание сменить спикера Рады, я задерживать не буду», — сказал Разумков, после чего уступил право вести заседание первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

После этого депутаты 240 голосами отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента».

30 сентября нынешний спикер Дмитрий Разумков сообщил, что «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября в Трускавце партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов за отставку Разумкова.

Сообщалось, что действующего председателя Верховной рады на посту может сменить Руслан Стефанчук, который сейчас является первым заместителем спикера украинского парламента. Ранее он входил в предвыборный штаб президента Украины Владимира Зеленского, где курировал идеологические вопросы. После избрания на должность главы государства Зеленский назначил его своим представителем в Верховной раде.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. В частности, Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.