В Раде потребовали у СНБО рассказать, почему Саакашвили «контрабандой» вывезли в Грузию

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко призвала секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова рассказать, почему председателя исполкома украинского национального совета реформ и бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили «контрабандой» вывезли в Грузию, передает РИА «Новости».

«Господин Данилов, мы хотим вас спросить, а как же так происходит, что у нас уже контрабандой вывозят в контейнерах руководителя офиса простых реформ в Грузию? У нас уже дырка на границе, и происходит торговля людьми в прямом эфире», — заявила парламентарий.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Валерия Заружко заявила, что между Киевом и Тбилиси может возникнуть конфликт из-за ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.