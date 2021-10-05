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В Британии на фоне дефицита топлива водители стали преследовать бензовозы

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@maxfras/Twitter

В Великобритании после того, как в начале октября на заправках закончилось горючее, водители начали преследовать грузовики, напоминающие бензовозы, чтобы запастись бензином, пишет ВВС.

Об инциденте рассказал водитель Джонни Андерсон, перевозивший 44 тонны бетона. Когда он добрался до места назначения, то заметил, что его никто не обгоняет, а позади выстроился хвост примерно из 20 легковых автомобилей. Все они свернули за ним на дорогу в сторону строительной площадки.

Когда водитель остановился у входа на объект, то услышал гудки автомобилей, а когда вышел из кабины, один из следовавших за ним автолюбителей спросил, на какую заправочную станцию он собирается.

Андерсон объяснил, что не собирается на заправку, потому что не перевозит бензин.

«Вы могли бы сказать нам, что вы точно не бензовоз?» — спросил водитель.

Андерсон после этого обратил внимание, что преследователи создавали аварийную ситуацию.

«Мой груз не опасен, но если они так будут следить за бензовозом, его водитель должен вызвать полицию. Управлять цистерной — это довольно тяжелая работа, а преследование оказывает дополнительное давление на водителей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Британии мобилизуют 100 военных водителей из-за топливного кризиса.

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