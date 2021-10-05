Глава МИД Японии заявил, что правительство продолжит переговоры с РФ о мирном договоре

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что правительство будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции - решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора», — приводит слова Мотэги агентство.

Японский министр рассказал, что во время встречи с главной российского МИД Сергеем Лавровым, он заявил о готовности вести диалог на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что жители Японии призвали начать войну с Россией для возвращения Курил.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, снова затронул тему отношений с Японией. По его мнению, отсутствие спустя 76 лет после войны мирного договора — нонсенс, ответственность за эту ситуацию несет Токио. Эти заявления прозвучали на фоне появления ряда архивных публикаций ФСБ о ранее неизвестных преступлениях милитаристов Японии.