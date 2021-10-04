Участник британской конференции по изменению климата избил в баре пиарщицу, выбросившую его телефон

Директор по внешним связям Octopus Energy Group Клементина Коутон подверглась нападению в баре отеля Midland во время конференции Консервативной партии, посвященной снижению стоимости мер по борьбе с вредными выбросами в атмосферу.

Как сообщает The Times, на пиарщицу напал нетрезвый мужчина, пытавшийся с ней познакомиться. По словам Коутон, после нескольких просьб оставить ее в покое, она выбросила телефон ухажера подальше от своего столика. В ответ тот напал на нее и выбил из рук бокал. После этого в ситуацию вмешались другие посетители бара.

Сейчас с пострадавшей работает полиция. Имя нападавшего не раскрывается, известно, что Консервативная партия уже аннулировала его пропуск на конференцию.

Заседание панели, посвященной сокращению расходов на снижение выбросов в атмосферу, началось с рассказа мисс Коутон об инциденте в баре.

«Извините, что вываливаю это на вас, но я просто хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать, что женщины часто не находятся в безопасности там, где другие люди чувствуют себя в безопасности, и очень важно, чтобы мы, как общество, начали относиться к этому гораздо более серьезно, начиная с полиции», — заявила директор по внешним связям Octopus Energy Group.

Ранее 34-летнему Гэвину Барратту запретили посещать все пабы, бары и ночные клубы Великобритании после того, как он разбил череп водителю грузовика около McDonald's в Херефорде. Нападение произошло через сутки после того, как он вышел на свободу. Всего у Барратта было 43 судимости, 12 из них за нападения с применением насилия.