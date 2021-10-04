Крупнейшие города Италии после выборов отходят левым

Кандидаты от левоцентристских партий выигрывают выборы в большинстве крупных городов Италии, в том числе в Риме, Милане, Неаполе и Турине. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, сообщает Reuters.

Действующий мэр Милана левоцентрист Джузеппе Сала, по предварительным данным, набирает 54-58% голосов, выигрывая у правоцентристского соперника, получившего 32-36% голосов, в первом туре.

В Неаполе большинство голосов набрал экс-министр университетов и научных исследований Гаэтано Манфреди, которого поддержала левоцентристская Демократическая партия Италии и Движение пяти звезд.

В Риме и Турине ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, хотя у левоцентристов больше голосов, чем у соперника, поэтому исход выборов определится во втором туре, который запланирован на 17 — 18 октября.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра итальянского города Риаче Доменико Лучано приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в совершении преступлений по делам мигрантов. Его обвиняли в сговоре, злоупотреблении служебными положениями, мошенничестве, вымогательстве, хищении, срыве тендеров, идеологической лжи, а также содействии незаконной иммиграции.