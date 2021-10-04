В Совфеде заявили, что в ближайшем будущем готовится встреча Путина и Пашиняна

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время готовится личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тон взаимодействия задают руководители наших стран. В этом году уже состоялись три личных встречи. В ближайшее время готовится новая личная встреча», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что диалог задает тон взаимодействию России и Армении во всех сферах, включая экономику, гуманитарную сферу, образование, здравоохранение. По словам Матвиенко, отношения двух стран носят «дружеский и стратегический характер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Пашинян приедет на личную встречу с Путиным в Россию.

Ранее Путин отправил поздравительную телеграмму Пашиняну в связи с его повторным назначением на этот пост.

В своем поздравлении российский лидер отметил, что рассчитывает на то, что деятельность нового правительства страны будет способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений между Россией и Арменией, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.