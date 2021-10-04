Саакашвили в новом письме из тюрьмы призвал сторонников к сопротивлению

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ранее задержали в Тбилиси, написал новое письмо из тюрьмы. Об этом сообщает газета «Известия».

В письме политик отмечает, что его партии «Единое национальное движение» есть все шансы обойти правящую в Грузии партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на выборах.

По словам Саакашвили, во всех больших городах Грузии будет второй тур, и в этих городах практически везде лидирует его партия.

«Это может означать только одно: мы не должны расслабляться, еще больше сопротивляйтесь власти. Я вами горжусь!», — говорится в послании.

Ранее власти Грузии заявили, что не намерены передавать Саакашвили Украине.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь тюремный срок.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.