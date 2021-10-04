В Белоруссии приняли законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии

Белорусские депутаты на заседании шестой сессии палаты представителей национального собрания седьмого созыва принялb в первом чтении законопроект о приостановке действия соглашения с Европейским союзом о реадмиссии. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента Белоруссии.

«Депутаты приняли проект Закона Республики Беларусь «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий документ был внесен советом министров в палату представителей по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Проект закона подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые ЕС и его государствами-членами в отношении республики, передает агентство.

Реадмиссия — согласие на принятие обратно государством своих граждан или иностранцев, ранее проживающих или просто пребывающих на его территории, высылаемых из другой страны, на базе соглашения между этими государствами.

Ранее сообщалось, что нижняя палата белорусского парламента приняла во втором чтении законопроект об изменении конституции Белоруссии.