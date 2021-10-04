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КНДР восстановит все линии связи с Южной Кореей

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KCNA/Reuters

В Пхеньяне заявили, все линии связи с Южной Кореей будут восстановлены утром в понедельник 4 октября, передает агентство Ренхап.

Летом этого года стало известно, что прямая линия связи между КНДР и Южной Кореей восстановлена. В конце сентября лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. Через пять лет началась Корейская война, завершившаяся в 1953 году перемирием. С тех пор формально стороны находятся в состоянии конфликта — каждое из государств претендует на полную территорию полуострова.

С 2018 года у сторон все чаще появлялся примирительный настрой — например, в КНДР перевели часы для перехода на единый стандарт с Республикой Корея и начали проведение первой за несколько лет встречи семей, разделенных войной. Однако некоторые эпизоды не способствовали улучшению отношений.

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