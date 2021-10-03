Журналисты-расследователи узнали про офшорные операции Зеленского

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» о предположительной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

В числе прочих в документах упоминается также президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», — говорится в заявлении OCCRP.

По данным центра, в «досье» фигурируют 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 400 чиновников из около 100 стран.

Ранее журналисты украинского издания «Следствие. Инфо» объявили о скором выходе фильма об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках проекта «Досье Пандоры».