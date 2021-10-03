В партии Саакашвили заявили о его скором освобождении

Член грузинской партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе заявила, что задержанный бывший президент страны Михаил Саакашвили вскоре выйдет на свободу. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе», — сказала она.

Она добавила, что планирует увидеться с политиком в ближайшее время, чтобы сообщить ему обо всех новостях и отзывах о его задержании.

Херхеулидзе также назвала «отважным шагом» заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он лично будет заниматься делом Саакашвили.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.