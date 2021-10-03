Депутат Рады заявил об изоляции Украины из-за «наглой» политики Зеленского

Украина подверглась бойкоту и оказалась в изоляции из-за «наглой» политики президента страны Владимира Зеленского. Об этом депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива написал на своей странице в Facebook.

«Зеленский на «утреннике» своей партии «Слуга народа» заявил, что гордится «наглой» внешней политикой Украины сегодня, говоря об этом как о достижении. Но, к сожалению, он не сказал, к чему она — «наглая» политика — привела и приведет в будущем и так уже нищую, разграбленную страну-колонию с уничтоженной экономикой и раздираемую внутренними конфликтами», — заявил он.

По словам Кивы, в конечном итоге действия Зеленского и его партии приведут к всеобщей изоляции и бойкоту тех, кто не готов терпеть хамство «неучей и аферистов, руководящих колонией». Он подчеркнул, что под руководством Зеленского Украина прошла точку невозврата и теперь находится в состоянии «окончательного самоуничтожения и развала».

Ранее, 3 октября, Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа» заявил, что «наглая» внешняя политика Украины помогла сделать большие шаги в области международного сотрудничества. По словам главы государства, действия его офиса и МИДа позволили многого достичь на международной арене, но пока этого недостаточно. В связи с этим лидер призвал украинских политиков действовать решительнее для достижения своих целей.