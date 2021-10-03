Зеленский заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет работать над возвращением задержанного в Грузии политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — сказал он в ходе брифинга.

По словам президента, к работе будут подключены МИД, посольство Украины в Грузии, грузинский посол в Киеве, правительства двух стран.

Зеленский добавил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию до появления сообщений в СМИ и назвал поступок политика неправильным.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.