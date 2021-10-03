В Крыму оценили план Украины «вернуть» полуостров к 2030 году

Обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году является чушью и обманом. Об этом «РИА Новости» заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей — это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут «перемоги» там, где априори их быть не может», — сказал он.

Чегринец также добавил, что к 2030 году Украины как государства уже не будет. Про его мнению, страна «развалится, как Югославия в свое время».

Таким образом собеседник агентства прокомментировал слова депутатов украинской партии «Слуга народа» о том, что власти страны поставили цель вернуть Крым к 2030 году. Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая разместила на своей странице в Facebook слайд с изображением девочки, в руках у которой развевается украинский флаг. Подпись к нему гласит: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.