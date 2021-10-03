В Москве прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ему понятны слова президента Финляндии Саули Ниинисте о необходимости выстраивания диалога Европы с Россией. Об этом он заявил в разговоре с РИА «Новости».

Дипломат надеется, что эти голоса будут становиться все тверже.

«В новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении», — сказал он.

По словам Грушко, история российско-финских отношений все последние годы отличалась особой доверительностью, наличием разветвленных экономических связей и контактами между людьми.

Ранее президент Финляндии Ниинисте призвал страны Европы пересмотреть политику в отношении России и начать выстраивать с Москвой диалог.

Финский президент подчеркнул, что Европа должна дружить с Москвой, так как российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности.