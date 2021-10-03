В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы

В Эмирате Катар, где до этого не существовало института парламента, впервые прошли выборы в Меджлис Аш-Шура — консультативный совет при правительстве катарского эмира, сообщает Reuters.

Консультативный совет будет выполнять законодательные функции, также в его обязанностях будет формирование государственного бюджета, утверждение государственной политики, однако вопросы обороны страны, государственной безопасности, экономики и инвестиционной политики не будут в компетенции Меджлиса.

В совете предусмотрено 45 мест — из них пятнадцать назначаются эмиром страны, а на еще тридцать претендовали по всей стране 233 кандидата — из них 26 женщин.

Однако ни одна женщина не вошла в первый состав Меджлиса Аш-Шуры, при этом голосование на всех избирательных участках было организовано раздельно для мужчин и для женщин.

Ранее стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики.