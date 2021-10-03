«Для психиатров интересное заявление»: в Совфеде прокомментировали письмо Саакашвили

Член Совета Федерации Алексей Пушков читает, что письмо бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы после задержания в Тбилиси — послание «не вполне адекватного человека». Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред. Имея личный опыт общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ, могу с уверенностью сказать, что эти люди не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией», — написал Пушков.

Ранее Саакашвили написал письмо из тюрьмы. Там он связал свое задержании в Грузии с тем, что у власти находится партия, сотрудничающая с Москвой.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.