Партия Зеленского 4 октября начнет процедуру отзыва спикера Рады

Депутаты президентской фракции «Слуга народа» в блажайшее время начнут процедуру отзыва спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что решение было принято 2 октября на выездном заседании партии.

«Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник [4 октября] начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины с занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе партии.

30 сентября Разумков заявил, что депутаты от «Слуги народа» инициировали процедуру его отставки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку спикера Рады. В частности, глава государства назвал «большой ошибкой» со стороны спикера и его консультантов, что они выносят этот вопрос в публичную сферу, медиа.