Партия «Слуга народа» собрала необходимые подписи для отставки спикера Рады

Фракция «Слуга народа» собрала необходимые подписи для рассмотрения вопроса об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил депутат партии Алексей Устенко изданию LB.ua.

«Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро», — сказал он.

Сбор подписей происходит во время выездного заседания «Слуги народа» в Трускавце Львовской области.

30 сентября Разумков заявил, что депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» инициировали процедуру его отставки.

Ранее депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что в отношении Разумкова начата процедура отставки по инициативе «Слуги народа».

До этого издание «Украинская правда» писало о возможной отставке спикера Рады из-за личного конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможным кандидатом на должность Разумкова источники называли первого вице-спикера Руслана Стефанчука.