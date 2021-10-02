Власти Украины заявили о намерении забрать Саакашвили из Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины и власти страны должны вернуть его в страну. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «РИА Новости».

«Ожидаем понятного ответа от органов Грузии и будем принимать решения после консультаций на уровне министров иностранных дел, сейчас наш МИД занимается этим. <…> Он [Саакашвили] гражданин Украины, и мы должны забрать своего гражданина», — сказал он.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Ранее Подоляк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с арестом Саакашвили на личном контроле.