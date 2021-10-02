Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону в сотрудничестве по «делу Саакашвили»

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество, в том числе по делу задержания бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

По его словам, у государств в последнее время складывается очень плодотворное сотрудничество. Премьер напомнил, что помимо «дела Саакашвили» Украина помогла Грузии с экстрадицией бывшего шефа Военной полиции Минобороны страны Мэгиса Кардавы, которого обвиняют на родине в пытках, организации насильственных действий сексуального характера, растрате государственных средств.

Ранее спикер грузинского парламента Каха Кучава заявил, что задержание Саакашвили не испортит отношения Тбилиси и Киева.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.