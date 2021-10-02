Лукашенко предложил журналисту CNN взять интервью у Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN предложил журналисту телеканала Мэтью Чансу поговорить с бывшим редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, задержанным после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Выдержки из интервью опубликовало белорусское государственное издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Что касается задержанного Протасевича, оппозиционера. Мы можем вам предоставить возможность с ним встретиться, и вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет», — сказал Лукашенко.

Он отреагировал так на слова Чанса о том, что приземление в Минске ирландского борта, направлявшегося в Вильнюс, было операцией белорусских спецслужб

В Минске 23 мая по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. Инцидент вызвал международный скандал.

В том же интервью Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии.