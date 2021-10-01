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Президент Финляндии Ниинисте призвал кардинально изменить отношения с Россией

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Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал страны Европы пересмотреть политику в отношении России и начать выстраивать с Москвой диалог. Об этом политик заявил в ходе семинара, посвященного 60-летию Института внешней политики Финляндии, сообщает финский политический интернет-журнал Verkkouutiset.fi.

«Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это я призываю вас взглянуть на ситуацию шире», — сказал Ниинисте, комментируя отношения России и ЕС.

Финский президент подчеркнул, что Европа должна дружить с Москвой, так как российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности.

«Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения <…> могут быть построены только на военной силе. <…> Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас», — добавил он.

Ранее Ниинисте в ходе телефонного разговора выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за содействие в эвакуации из Кабула.

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