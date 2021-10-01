«Слуги народа» будут вручать специальные премии своим оскандалившимся нардепам

Правящая партия Украины «Слуга народа» собирается утвердить ежегодную премию «Золотая сосна», которую будут выдавать за «ляпы» в политике, сообщил глава фракции Давид Арахамия «Стране.ua».

Условно номинации в этой премии делятся на «серьезные» и «шуточные», уточнил он.

«В «Оскар»-награждении есть серьезные номинации «За лучшие законопроекты», «За наибольшее количество законопроектов» или, например, «За посещаемость пленарных заседаний» и так далее. Ну и конечно много юмористичных, а там есть все любимые герои ваших материалов», — сказал политик журналистам.

По его словам, награждать будут только членов фракции, а журналистов на мероприятие, скорее всего, пускать не будут.

Арахамия рассказал, что сама статуэтка, которую будут вручать политикам, будет выполнена наподобие «Оскара», но в виде нардепа.

«Я ее еще не видел, но именно такую мы и имели в виду. А что будем вручать за шуточные, я не знаю», — заключил он.

Ранее сообщалось, что один из «слуг народа» устроил скандал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.