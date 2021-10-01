Итальянского мэра приговорили к 13 годам за фиктивные браки с мигрантами

Бывшего мэра итальянского города Риаче Доменико Лучано приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в совершении преступлений по делам мигрантов, сообщает ANSA.

Его обвиняли в сговоре, злоупотреблении служебными положениями, мошенничестве, вымогательстве, хищении, срыве тендеров, идеологической лжи, а также содействии незаконной иммиграции. Приговор суда почти вдвое больше запрашиваемого прокурором: он предлагал приговорить бывшего мэра к 7 годам и 11 месяцам заключения.

Сам Лучано назвал это беспрецедентной историей. «Я буду навсегда запятнан грехами, которых не совершал. Я ожидал оправдания», — сказал он.

В октябре 2018, бывшего тогда мэром Лучано временно отстранили от должности и посадили под домашний арест. Его обвинили в организации фальшивых браков, за счет которых мигранты получали право проживания в Италии. Его также обвиняли в распределении услуг по сбору мусора между двумя компаниям при отсутствии необходимых для этого тендеров. Экс-мэр все предъявляемые ему обвинения отвергал.

После его ареста начались протесты. Бывший тогда министром внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что это объявление правительством войны иммиграционному бизнесу.

Город Риаче при власти Лучано стал моделью интеграции для беженцев: им предлагали заброшенные дома и учебу без отрыва от работы. Сами городские власти при этом рассчитывали на толчок в экономике. Такую систему бывший мэр начал еще в 1998 году. С тех пор в городе, где проживали около 2 тыс. человек, поселились сотни мигрантов.

Благодаря этой программе Лучано стал одним из 50 мировых лидеров по версии журнала Fortune в 2016 году.

Ранее сообщалось, что более 300 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза.