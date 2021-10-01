Президент Туркмении заявил о готовности сотрудничать с правительством «Талибана»*

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности Ашхабада тесно сотрудничать с новым правительством в Афганистане, сформированным после прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Бердымухамедов выразил надежду, что транзит власти в стране будет реализован мирным путем на основе широкого общенационального диалога.

Он также сообщил о намерении туркменских властей содействовать нормализации ситуации в Афганистане ради «укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений».

По словам Бердымухамедова, опираясь на свой «позитивный нейтральный статус», Туркмения ведет «исключительно миролюбивую внешнюю политику, не вмешиваясь во внутренние дела иностранных государств».

Ранее талибы призывали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве.