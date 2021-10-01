Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной думы восьмого созыва. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва», — говорится в документе.

27 сентября президент России в ходе встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России» объявил, что Кузнецова возглавит партийную комиссию по защите материнства, детства, а также поддержке семьи. По словам Кузнецовой, в ее обязанности будет входить контроль за реализацией инициатив и предложений, собранных в народной программе партии.

Омбудсмен попала в пятерку федерального списка партии «Единая Россия» на парламентских выборах.