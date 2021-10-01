Кличко спел песню на основе своих «крылатых» фраз

Мэр Киева Виталий Кличко исполнил песню «Однажды я стану мэром» во время концерта группы «Карта свiту», который прошел 30 сентября. Солист коллектива Иван Марунич опубликовал видео выступления в Facebook.

«Это произошло», — подписал ролик музыкант.

Кличко также разместил видео в своем Instagram. Он пожелал удачи музыканту, сказав, что «нужно мечтать» и тогда «станешь мэром».

В композицию «Я стану новым мэром», которую музыканты презентовали в июне, были включены самые известные высказывания киевского градоначальника — так появился новый дуэт. В песне описывается, что музыкант будет делать, когда займет пост мэра Киева, а Кличко будто комментирует слова музыканта. В композиции можно услышать известные высказывания киевского градоначальника, например «Чтобы холодная вода превратилась в горячую – ее нужно подогреть» и другие.

Трек попал в тренды музыкальных хит-парадов, в частности в топ новинок Apple Music.

Ранее сообщалось, что Кличко выпустил сборник своих оговорок. Книга получила название «Далее будет. Я не молчу».